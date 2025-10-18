El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una precipitación mínima de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero a medida que el sol ascienda, se alcanzarán máximas de hasta 27 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, llegando a un 46% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas después de las primeras horas. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:28, y el ocaso será a las 19:35, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, perfecto para disfrutar de la belleza del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.