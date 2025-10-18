El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 76% al amanecer, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de que la temperatura pueda parecer más cálida en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades como paseos por la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé un aumento de nubes altas hacia el ocaso, que ocurrirá a las 19:48. Esto podría ofrecer un espectáculo visual interesante, con tonalidades cálidas en el horizonte al caer la noche.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la brisa suave que caracterizan a esta hermosa localidad andaluza en otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.