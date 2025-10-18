El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 14 grados a media mañana y bajando a 12 grados durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 39% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, predominando direcciones del este y sureste. La velocidad del viento oscilará entre 2 y 9 km/h, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 11 de la mañana, alcanzando hasta 17 km/h, pero se espera que se mantenga en niveles agradables durante el resto del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un máximo de 29 grados, lo que sugiere que será un día cálido, especialmente para aquellos que estén expuestos al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:34. En resumen, Andújar disfrutará de un día de otoño ideal, con condiciones perfectas para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.