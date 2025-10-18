El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 16 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 30% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido al calor.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que rondarán los 1 a 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay expectativas de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 19:45. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.