El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 16 grados entre las 04:00 y las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.
A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, alcanzando los 23 grados a las 12:00, y continuando con un ascenso que culminará en 28 grados a las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (83% a las 00:00), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% a las 13:00 y estabilizándose en torno al 42% por la tarde.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a 3 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h del sur a las 15:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán significativamente la luminosidad del día.
Con el ocaso programado para las 19:47, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un atardecer espectacular, con un cielo que, aunque comenzará a nublarse ligeramente, seguirá ofreciendo vistas agradables. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
