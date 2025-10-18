El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas y descenderá gradualmente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% y disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un mínimo del 25% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, ideal para paseos y actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con los objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga a las 19:42 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La transición a la noche será suave, con un cielo que se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.