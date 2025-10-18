El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con intervalos nubosos que se irán disipando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, se prevén cielos parcialmente nublados, especialmente en la madrugada, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La salida del sol se producirá a las 08:26, y el ocaso será a las 19:34, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá la Real y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.