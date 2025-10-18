El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas del día.
A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 21 grados, y a mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y 26 grados a la 13:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 29 grados a las 14:00 y 15:00 horas, alcanzando un pico de 30 grados a las 16:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% a la medianoche y aumentando hasta un 76% a las 04:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 58% a las 11:00 y bajando hasta un 48% a las 12:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, rondando entre el 25% y el 32%.
En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada durante todo el día. Las primeras horas del día contarán con vientos suaves del sur-suroeste a 10 km/h, aumentando gradualmente en velocidad. A las 10:00, el viento del noreste alcanzará los 10 km/h, y por la tarde, se prevé que sople del este a 14 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h a las 11:00. Hacia la tarde, el viento del sureste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que promete ser agradable y sin interrupciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.
