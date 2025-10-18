El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre

El día de hoy, 18 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 y 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 21 grados, y a mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y 26 grados a la 13:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 29 grados a las 14:00 y 15:00 horas, alcanzando un pico de 30 grados a las 16:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% a la medianoche y aumentando hasta un 76% a las 04:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 58% a las 11:00 y bajando hasta un 48% a las 12:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, rondando entre el 25% y el 32%.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada durante todo el día. Las primeras horas del día contarán con vientos suaves del sur-suroeste a 10 km/h, aumentando gradualmente en velocidad. A las 10:00, el viento del noreste alcanzará los 10 km/h, y por la tarde, se prevé que sople del este a 14 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h a las 11:00. Hacia la tarde, el viento del sureste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que promete ser agradable y sin interrupciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-17T20:52:12.