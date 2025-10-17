El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 17 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 72% y alcanzando un pico del 90% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 62% a las 11:00 y bajando aún más a un 53% a las 12:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se presentará más agradable y seca, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h a las 09:00 y 10:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 29 grados a las 17:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que caerán a 21 grados para las 23:00. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, este 17 de octubre se presenta como un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.