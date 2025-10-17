El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 32% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h, principalmente desde el suroeste. Este viento, aunque ligero, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el oeste y cambiando a suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en Utrera durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar deporte, pasear o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.