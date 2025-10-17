El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 08:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa un día predominantemente poco nuboso, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé la aparición de nubes altas que podrían atenuar la intensidad del sol, aunque no se espera que esto afecte significativamente la temperatura.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% hacia las 20:00 horas. Esto podría generar una sensación de mayor calidez en las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que no se esperan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta al 70% hasta las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con algunas nubes altas en la tarde y una ligera posibilidad de lluvia hacia el final del día. Es recomendable disfrutar del buen tiempo durante las horas centrales, aprovechando el sol antes de que las nubes hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.