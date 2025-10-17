El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00, y se estabilizará en 18 grados a las 04:00 y 05:00.

La temperatura comenzará a recuperarse a partir de las 06:00, alcanzando los 17 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento, llegando a los 18 grados, y alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con 28 grados a las 18:00 y 27 grados a las 19:00, antes de descender nuevamente a 26 grados a las 20:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 73% a las 00:00 y alcanzando un 90% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 46% a las 21:00 y un 72% a las 23:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de las 12:00, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. Por la tarde, el viento se orientará hacia el este, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h a las 15:00.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso. Con el ocaso programado para las 19:44, los habitantes de Tomares podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.