El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones de "despejado", lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29°C hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 46% al final del día. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable vestirse con ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en San Juan de Aznalfarache, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo este clima favorable, manteniendo siempre las precauciones necesarias ante el calor.

