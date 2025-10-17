El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 10:00 horas. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo, con máximas que llegarán a los 29 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 90% a las 04:00 horas, pero a medida que avance la jornada, se espera que disminuya, situándose en un 71% hacia las 10:00 horas y bajando aún más a un 52% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían generar incomodidad en actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.