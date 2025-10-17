El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta la tarde, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque las posibilidades de tormenta se mantienen en un 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.

La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que, aunque las probabilidades de lluvia son bajas, estén atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la noche, cuando la nubosidad podría aumentar y las temperaturas descenderán notablemente.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas semanas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.