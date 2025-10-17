El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más seco y cálido a medida que se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h. Este viento será más intenso durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más altas. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades en la mañana y un ligero aumento a un 80% en la franja horaria de la tarde, aunque las condiciones actuales sugieren que las lluvias serán escasas y esporádicas. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

La tarde también podría traer consigo tormentas aisladas, aunque la probabilidad de que estas se materialicen es baja. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados al caer el sol, que se producirá a las 19:38. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.