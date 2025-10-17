El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 80% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura se eleva. A mediodía, la humedad se situará en torno al 66%, lo que permitirá que el calor sea más llevadero, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo o para realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para aprovechar el tiempo en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.