El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 30 grados , lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 16 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con ráfagas más suaves de 8 km/h en la mañana y aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 08:33, y el ocaso será a las 19:44, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.