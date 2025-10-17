El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 30 grados , lo que sugiere un día cálido y agradable.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas en las primeras horas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 16 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con ráfagas más suaves de 8 km/h en la mañana y aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del aire libre.
El orto se producirá a las 08:33, y el ocaso será a las 19:44, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores