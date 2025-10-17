El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 20 y 26 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia el amanecer. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será mitigada por la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol está programada para las 08:29, y el ocaso se producirá a las 19:40, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que será un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y la moderada brisa del sureste contribuirán a que la jornada sea placentera y confortable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.