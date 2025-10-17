El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Morón de la Frontera disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados y descenderá ligeramente a 19 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será notable, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 20 km/h, lo que aportará un ligero alivio a las altas temperaturas. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría alcanzar hasta 29 km/h. Esta brisa será especialmente agradable para aquellos que decidan salir a disfrutar del día al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Morón de la Frontera realicen sus actividades cotidianas sin preocuparse por el tiempo adverso. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades al aire libre y los desplazamientos.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 18:00 horas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:42. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 24 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.