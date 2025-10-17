El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en un día que se prevé cálido, con temperaturas que alcanzarán los 27 grados en su punto máximo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto más alto alrededor de las 13:00 horas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:38. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.