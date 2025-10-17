El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, en Moguer, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 29 grados alrededor de las 16:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia las 18:00 horas y 25 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y alcanzando un 93% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en un 73% a las 10:00 horas y bajando hasta un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, proveniente del sur y sureste, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, especialmente del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:36 horas y el ocaso a las 19:47 horas, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Moguer será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.