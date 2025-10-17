El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la jornada sea más placentera para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer hacia la tarde-noche. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, dado que la visibilidad será buena. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 15 grados, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la advertencia de que se podrían presentar algunas nubes y ligeras lluvias en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.