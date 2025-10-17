El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se prevé que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los 29°C a 30°C. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26°C hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando del oeste por la mañana y cambiando a direcciones como el norte y el este en las horas posteriores. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre son totalmente viables, y los residentes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de actividades al exterior sin preocuparse por el tiempo.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se preparen para un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.