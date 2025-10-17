El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la tarde, especialmente con la brisa que se espera.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. A partir de las 6 de la tarde, el viento comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo, alrededor de 28 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:43.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.