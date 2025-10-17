El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que hará que el tiempo sea más soportable. La brisa será ligera, con vientos predominantes del sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que esta probabilidad es baja, en torno al 10%. Esto significa que, aunque existe una pequeña posibilidad de que se presenten algunas nubes, no se anticipan lluvias significativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 17 grados a la hora del ocaso, que será a las 19:38. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente relajarse en una terraza. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen que sea un día propicio para disfrutar del entorno natural de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.