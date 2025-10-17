El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 16 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 73% y bajará hasta un 30% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevén ráfagas de viento de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento cambiará a sureste, manteniendo una intensidad constante que contribuirá a la sensación de frescura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Lora del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:41 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.