El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a medida que avanza el día. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 42% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría ser un poco más intensa debido a la humedad. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La nubosidad aumentará ligeramente, con la posibilidad de un cielo poco nuboso a cubierto en las horas nocturnas. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá que la noche se mantenga tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no hay pronóstico de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el aumento de la temperatura durante las horas pico del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.