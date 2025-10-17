El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 27 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 46% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo, especialmente para aquellos que planean salir a disfrutar del sol.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes en la playa.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:49 horas. Este será un buen momento para disfrutar de una puesta de sol tranquila, quizás en la playa o en un parque local.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores