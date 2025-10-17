El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos, alrededor del 44% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y fresco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones de viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al exterior.

La salida del sol se producirá a las 08:33, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 19:45, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del atardecer en Lebrija, con cielos despejados que permitirán apreciar los colores vibrantes del ocaso.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo estas condiciones favorables, ya que el tiempo será propicio para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.