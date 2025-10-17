El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 19-20 grados hasta las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender más notablemente, llegando a los 18 grados a las 05:00 y 17 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 25 grados a las 14:00 y un máximo de 27 grados a las 16:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 26 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a las 00:00 y disminuyendo a un 39% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 44% a las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 13:00. Esto podría generar una ligera brisa que hará más llevadero el calor.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones significativas, aunque se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, con una probabilidad de precipitación del 55% en ese intervalo. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, por lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que caiga la noche, cuando se espera un ocaso a las 19:35.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.