El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 17:00. La máxima del día se espera en 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán elevadas, la humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. La humedad comenzará en un 71% a las 00:00, aumentando hasta un 88% a las 05:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas.

A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 36% a las 20:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas. En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 17 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h en las horas de mayor calor. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.