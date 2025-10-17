El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La tarde se mantendrá mayormente despejada, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74%), irá disminuyendo a medida que el día avance, situándose en torno al 35% en las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de Coria del Río.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 19:44. En resumen, se espera un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.