El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada, pero se espera un aumento gradual a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que llegue a los 29 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (78%), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, alrededor del 35%. Esto hará que la sensación térmica sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 12 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Córdoba durante el día. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, donde se prevé un leve aumento en la posibilidad de tormentas, aunque con un porcentaje bajo del 5% entre las 20:00 y 22:00 horas. Esto sugiere que, si bien hay una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, no se anticipan lluvias significativas.

La jornada culminará con un ocaso a las 19:38, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados . En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Córdoba, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.