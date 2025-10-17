El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de un cielo despejado, ideal para actividades diurnas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:44, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.