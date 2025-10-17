El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas en el exterior. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.