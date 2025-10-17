El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 10 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 28 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% en la mañana y descenderá hasta un 33% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior.

El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Carmona se prepara para un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.