El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 71% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 90% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 8 km/h a la 1 de la mañana. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 30 grados . A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados a las 7 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:44, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 11 de la noche.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.