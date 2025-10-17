El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje a un 40% hacia la tarde. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que podrían llegar a los 28 km/h desde el sur, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Cabra aprovechen el buen tiempo para realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero en general, se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 61% al final del día.

El viento, que soplará principalmente del sur y sureste, será un factor a tener en cuenta, ya que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.