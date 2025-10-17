El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

Hoy, 17 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el calor sea más intenso. Por la noche, las temperaturas descenderán, manteniéndose en torno a los 21°C, lo que sugiere un ambiente fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 10 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento variará, pero en general, se mantendrá en el sector sur, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco en comparación con la temperatura real.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que permitan disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.