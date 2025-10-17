El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 72% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.