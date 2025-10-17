El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El 17 de octubre de 2025, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que aparecerán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a las 03:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% a primera hora y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas durante el día. Sin embargo, la humedad aumentará nuevamente al caer la noche, alcanzando un 57% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará a un 50% hasta las 20:00 horas, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa. Esto se debe a la presencia de intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas, pero sin un impacto significativo en el tiempo general.

La noche se presentará despejada, permitiendo que los habitantes de Bailén disfruten de un cielo estrellado. La temperatura descenderá a unos agradables 20 grados hacia las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre. En resumen, el día se perfila como cálido y mayormente soleado, con algunas nubes y la posibilidad de ligeras lluvias por la tarde, pero en general, será un día agradable para disfrutar en Bailén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.