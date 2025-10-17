El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una temperatura inicial de 20 grados , que irá descendiendo gradualmente a medida que avancen las horas. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados, manteniendo un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 24 grados en su punto máximo, antes de caer nuevamente hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 38% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá un poco más de humedad conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de intervalos nubosos, aunque esto no debería afectar de manera considerable el tiempo general. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o participar en actividades culturales, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de la belleza arquitectónica de Baeza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 15 grados, y los cielos permanecerán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será mayormente favorable, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.