El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento cambiará a noreste y luego a oeste, lo que podría influir en la sensación térmica, especialmente durante las horas más calurosas.

A lo largo del día, existe una probabilidad de precipitación del 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque podría haber intervalos nubosos y algunas gotas de lluvia, no se anticipa un evento de lluvia significativo. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 70% durante el mismo periodo, lo que podría generar cierta inquietud, pero es importante destacar que las condiciones no parecen propensas a tormentas severas.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo por la tarde. La combinación de calor moderado y la posibilidad de algunas lluvias ligeras podría hacer que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.