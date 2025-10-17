El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán parcialmente cubiertos, con intervalos de nubes que se irán disipando conforme avance el día. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables.
Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 19 grados.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 57% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas.
Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay un 45% de probabilidad de chubascos en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de lluvias ligeras. Sin embargo, la mayoría de la jornada se mantendrá seca, permitiendo que los habitantes de Andújar realicen sus actividades al aire libre sin inconvenientes.
En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un ambiente propicio para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre una hidratación adecuada y protección solar, especialmente durante las horas de mayor calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.
