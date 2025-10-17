El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% a las 7:00 a.m., lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento moderado será un aliado para quienes planeen actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza, ya que el riesgo de lluvia es nulo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25°C hacia las 8:00 p.m. y 20°C al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el final de un día soleado y cálido. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, Almonte disfrutará de un día de clima cálido y despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.