El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas del día, proporcionando un tiempo templado y cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y fresco, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del norte y del sureste, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas, pero no se anticipan condiciones que generen incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:48, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.