El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 16 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 19 grados al mediodía. La brisa del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan alterar la tranquilidad del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes poco significativas. Sin embargo, se mantendrá un predominio de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá que la temperatura alcance su máximo en 22 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 46% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta la tarde, donde se estima un leve aumento en la posibilidad de tormentas, aunque con un porcentaje bajo del 5%. Esto sugiere que, si bien hay una ligera posibilidad de inestabilidad, es poco probable que se materialice en forma de lluvia.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 5 de la tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 78% al caer la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:35.

En resumen, el día en Alcalá la Real se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin previsión de lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.