El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de octubre

El día de hoy, 17 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables.

Desde la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 18 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 29 grados a las 3 de la tarde, y llegando a un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% a las 5 de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 40% a las 9 de la noche, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h a media mañana. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h a las 2 de la tarde. Por la noche, el viento disminuirá nuevamente, manteniéndose en torno a los 5 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto a las 8:33 y el ocaso a las 19:43, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-16T20:52:12.