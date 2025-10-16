El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 16 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, con temperaturas que rondarán los 22 grados . A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se espera que en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. Esto podría resultar en un ambiente algo bochornoso, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas, especialmente en la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 28 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la posibilidad de que las nubes altas den paso a un cielo más claro hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día, justo a tiempo para el ocaso, que se producirá a las 19:44. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades nocturnas. En resumen, un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas cálidas y un viento suave, caracterizará este 16 de octubre en El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.